El presidente de Chile, José Antonio Kast, confirmó que viajará al Perú para asistir a la ceremonia de juramentación de la presidenta electa, Keiko Fujimori, que se realizará el próximo 28 de julio en el Congreso de la República. La confirmación se produjo luego de la videollamada que ambos sostuvieron el viernes 10 de julio, en la que el mandatario chileno saludó el triunfo de la lideresa de Fuerza Popular en la segunda vuelta presidencial.

Durante la conversación, ambos coincidieron en reforzar las relaciones entre Perú y Chile y trabajar de manera coordinada en el marco de la Alianza del Pacífico, bloque que también integran Colombia y México. Asimismo, identificaron como prioridades el combate contra el crimen organizado, el narcotráfico y la migración irregular, con el objetivo de fortalecer la seguridad en ambos países.

S.E. el Presidente de la República, José Antonio Kast, sostiene conversación telefónica con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori. pic.twitter.com/50YctjNxFL — Oficina del Presidente (@Oficina_Pdte) July 10, 2026





Kast acepta invitación al cambio de mando

La invitación para asistir a la ceremonia fue formulada por Keiko Fujimori durante el diálogo entre ambos mandatarios. Posteriormente, la Presidencia de Chile confirmó que José Antonio Kast participará en el acto oficial de transferencia de mando.

“La presidenta electa extendió una invitación al presidente Kast para participar en la ceremonia de cambio de mando presidencial en Perú, y el mandatario chileno confirmó su participación en el evento”, informó la Presidencia de Chile, en un comunicado publicado en su sitio web.

La visita del presidente chileno marcará su segundo viaje al Perú durante 2026. El primero ocurrió en enero, cuando aún no asumía la Presidencia de Chile, durante el gobierno del entonces mandatario José Jerí Oré.