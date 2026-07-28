El programa Cuarto Poder difundió chats que vincularían al excandidato presidencial Roberto Sánchez con un presunto recorte de sueldos a su exasesora Zoila Yauri Aquino.

Los mensajes se descubrieron durante la investigación del Caso Mavi, una supuesta red que abastecía de insumos para la elaboración de drogas en el Vraem.

Fue la fiscal Edith Ccora quien indicó que los hallazgos sobre las remuneraciones no forman parte del proceso y anunció su envío a la Fiscalía Anticorrupción.

Reacciones

El senador Víctor Cutipa (JP) minimizo la denuncia, pero se pronunció a favor de una pesquisa. “Se tendrá que realizar un proceso de investigación, se le tendrá que dar la oportunidad a don Roberto para que se pueda defender”, recalcó.

Por su parte, el diputado Ernesto Zunini (JP) indicó que se trata de un “chat privado” y que “no hay una denuncia de parte”. “Se tiene que corroborar, constatar. No puedo adelantar opinión”, enfatizó.

Zunini precisó que ambas partes deberán presentar sus descargos.

Por otro lado, el senador Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) exigió que Sánchez sea investigado y calificó el recorte de sueldos como “un mal endémico”.

Igualmente, el diputado Diego Bazán (Renovación Popular) demandó una pesquisa al ser un “delito de función”.

Rechazo

A su turno, Sánchez negó ser un “mochasueldo” y aseguró que colaborará con las investigaciones.

“En ningún año de mi trabajo parlamentario he pedido ni transferencias ni nada (...) Lo rechazo de plano”, declaró ayer a la prensa.

Al ser consultado sobre si mantuvo contacto con la extrabajadora en cuestión, el líder de Juntos por el Perú dijo que se “acaba de enterar” de la denuncia.

Sánchez se victimizó y cuestionó que esta imputación se dé durante la “controversia” de los votos de las mesas directivas del Congreso.