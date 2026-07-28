Dos vehículos estacionados al borde de la carretera Panamericana Sur se incendiaron hoy, en el anexo La Florida, a la altura de Leche Gloria en el distrito de La Joya, en cuestión de segundos, y causó una fuerte explosión. El hecho quedó registrado en un video grabado por viajeros.

Las imágenes muestran que, al percatarse del fuego, un ciudadano se acerca con un balde de agua para intentar apagar las llamas. Sin embargo, cuando estaba a pocos metros de los vehículos, se produjo una explosión que lo obligó a retroceder de inmediato para ponerse a salvo.

Los automóviles, uno de color rojo y otro blanco, se encontraban estacionados uno al lado del otro cuando se inició el incendio. La intensidad de las llamas hizo que ambos fueran rápidamente alcanzados por el fuego, mientras los vecinos observaban la escena con preocupación.

Tras el incidente, los pobladores solicitaron la intervención de efectivos de la Policía y Serenazgo para atender la emergencia e iniciar las investigaciones.

Hasta el momento, aún se desconocen las causas del incendio. Las autoridades buscan determinar si el fuego se originó por una falla mecánica o si habría sido provocado de manera intencional.

Pese a la magnitud del siniestro, los vehículos estaban estacionados a varios metros de las viviendas, por lo que no se reportaron daños en los inmuebles cercanos. Tampoco se informó de personas heridas como consecuencia del incendio o de la explosión.