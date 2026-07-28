El Gobierno del Perú expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno del Japón tras el terremoto registrado en la zona suroeste del país asiático.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó sus deseos de pronta recuperación para las personas afectadas por el movimiento telúrico y reiteró su respaldo al país frente a la emergencia.

No se reportan peruanos afectados

La Cancillería informó que, hasta el momento, no se han registrado ciudadanos peruanos afectados por el sismo.

Asimismo, precisó que el Consulado General del Perú en Nagoya permanece atento a cualquier requerimiento de asistencia que puedan presentar los connacionales residentes o que se encuentren de manera temporal en la zona.

Canales de atención para emergencias

Como parte de las acciones de asistencia consular, el Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que los ciudadanos peruanos en Japón pueden comunicarse con el Consulado General del Perú en Nagoya en caso de emergencia.

Los canales habilitados son:

Teléfono de emergencia: +81 90 8964 0664

+81 90 8964 0664 Correo electrónico: info@conpernagoya.org