A pocas horas del primer mensaje a la Nación de la presidenta Keiko Fujimori, en la región Cusco existe expectativa por los anuncios que puedan realizarse respecto a proyectos considerados estratégicos para su desarrollo.

Uno de ellos es el Aeropuerto Internacional de Chinchero, una de las obras de infraestructura más importantes para el turismo y la conectividad del sur del país. Diversos sectores esperan que el Gobierno precise el estado del proyecto, el cronograma de ejecución y las medidas para acelerar su culminación.

En los últimos años, el proyecto ha registrado modificaciones en su calendario de ejecución, situación que ha generado preocupación entre autoridades, gremios empresariales y la población.

Masificación del gas de Camisea

Otro de los temas que genera expectativa es la masificación del gas natural de Camisea en Cusco.

Diversos sectores consideran prioritario ampliar la infraestructura para que el recurso llegue de manera directa a los hogares, comercios e industrias de la región mediante redes de distribución, en lugar del abastecimiento mediante cisternas.

Entre las demandas figura el desarrollo de la infraestructura necesaria para el transporte y procesamiento del gas, con el objetivo de ampliar el acceso al recurso y promover el desarrollo económico regional.

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Tren de cercanías y mayor conectividad

La implementación de un tren de cercanías también figura entre los proyectos que la población espera ver incluidos en la agenda del nuevo Gobierno.

La iniciativa busca mejorar la conectividad entre las principales localidades de la región, reducir los tiempos de desplazamiento y ofrecer una alternativa de transporte para miles de usuarios.

Los sectores interesados esperan conocer si el Ejecutivo contempla financiamiento, plazos de ejecución y mecanismos para impulsar el proyecto.

Infraestructura, salud y educación también están entre las prioridades

Además de las grandes obras, la ciudadanía espera anuncios relacionados con la mejora de la infraestructura vial, la construcción y equipamiento de establecimientos de salud y el fortalecimiento de la infraestructura educativa.

Estos proyectos son considerados prioritarios por autoridades locales y representantes de diversos sectores, quienes sostienen que contribuirían a cerrar brechas en servicios públicos y mejorar la calidad de vida de la población.

Expectativa por los compromisos del nuevo Gobierno

El primer mensaje presidencial será seguido con atención en Cusco, donde distintos sectores esperan que el Ejecutivo presente una hoja de ruta con proyectos, plazos y mecanismos de financiamiento para impulsar el desarrollo de la región.

Las expectativas se centran en que las principales obras de infraestructura y conectividad avancen durante la nueva gestión y se traduzcan en beneficios para la población del sur del país.