La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva del Cusco, formuló el requerimiento de nueve meses de prisión preventiva contra Carlos Mamani y John Rodríguez, ambos investigados son procesados como presuntos coautores de los delitos contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documentos (subtipo adulteración de DNI) y falsedad ideológica, la medida coercitiva fue solicitada en agravio del Estado, representado por la Unsaac y Reniec.

De acuerdo con la investigación policial, los imputados fueron intervenidos durante la madrugada del 18 de julio de 2026 en la avenida La Cultura, tras una persecución a alta velocidad iniciada desde las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete a bordo del automóvil de placa VAO-612, durante el registro personal y vehicular, se les halló en posesión de diez DNIs con signos de adulteración, un kit de audífono espía y tres transmisores/receptores inalámbricos.

Según las labores de inteligencia, Mamani Paje, alias ‘Ingeniero’, habría arribado a la ciudad del Cusco para presuntamente coordinar la suplantación de postulantes en el Examen Ordinario de Admisión 2026-II de la Unsaac.

En el marco de las diligencias, se ejecutó posteriormente un operativo complementario en un hospedaje ubicado en la calle 18 de Mayo del distrito de Wánchaq, donde se intervino a otras 15 personas conocidas como suplantadores, en el lugar se hallaron balotarios de preguntas de exámenes, computadoras portátiles, equipos telefónicos y dinero en efectivo, según la información recabada, la presunta organización criminal cobraba entre 35 mil y 40 mil soles por el ingreso a carreras como Medicina e Ingeniería, y entre 10 mil y 15 mil soles para las demás especialidades.

El Ministerio Público sustentó el pedido de prisión preventiva al sostener que la eventual condena a imponerse superaría en demasía los cinco años de pena privativa de libertad, sumado a la existencia de un peligro concreto de fuga y de obstaculización de la actividad probatoria, dada la falta de arraigo laboral, familiar y domiciliario acreditado de los procesados.

El requerimiento fue elevado al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia del Cusco para la programación de la audiencia correspondiente, mientras que los otros investigados se encuentran con comparecencia restringida, condicionada al cumplimiento de reglas impuestas y al pago de una caución económica, caso contrario se solicitará su revocatoria, siguiendo el respeto irrestricto de los derechos fundamentales y defensa de legalidad actuando bajo el principio de objetividad.