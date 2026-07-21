En un afán de agilizar los servicios públicos y mejorar la atención del ciudadano, en Cusco se logró optimizar el proceso de emisión de licencias de conducir, permitiendo que los usuarios reciban su documento en un plazo máximo de 24 horas tras cumplir con todos los requisitos establecidos.

Este avance ha permitido que, en lo que va del año 2026, la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones Cusco, emita más de 21 mil licencias de conducir, beneficiando a miles de ciudadanos con un servicio más rápido y eficiente.

“La presente gestión encontró un atraso de más de 27 mil licencias pendientes de impresión. Gracias a las mejoras implementadas, el abastecimiento oportuno de insumos y la optimización de los procesos, hemos logrado revertir esta situación, reduciendo significativamente los tiempos de entrega”, citó el gerente de Transportes Cusco, Fredy Yucra.

Asimismo, precisó que cuando el expediente es ingresado hasta las 12:00 horas del mediodía, la licencia es procesada el mismo día y puede ser recogida a partir de las 15:00 horas. En caso de que el trámite se registre después del mediodía, el documento estará disponible desde las 08:00 horas del siguiente día hábil.

“Como parte de esta estrategia de descentralización y acercamiento a la ciudadanía, la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones también puso a disposición de la población una oficina de atención en la ventanilla N° 10 del MAC Real Plaza Cusco, donde los usuarios reciben orientación e información sobre los trámites de duplicado, recategorización y revalidación de licencias de conducir, de manera rápida, segura y oportuna”, acotó el funcionario.