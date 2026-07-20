Estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) tomaron este lunes las instalaciones de la casa de estudios para exigir respuestas a una serie de pedidos relacionados con las condiciones académicas y los servicios universitarios. La medida de protesta incluyó el cierre de los principales accesos al campus, afectando el ingreso y salida de alumnos, docentes y personal administrativo.

De acuerdo con el reporte de Canal N, los manifestantes concentraron parte de sus acciones en la puerta N.° 6 de la ciudad universitaria, donde restringieron el paso durante la jornada. La protesta también generó dificultades para los vehículos que permanecían dentro de las instalaciones, algunos de los cuales pudieron retirarse de forma progresiva.

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Estudiantes tomaron la sede de la Universidad San Antonio Abad del Cusco



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Clases fueron trasladadas a modalidad virtual

Ante la interrupción de las actividades presenciales, las autoridades de la UNSAAC dispusieron que las clases continúen de manera virtual para evitar la suspensión del ciclo académico. Sin embargo, las labores que requerían presencia física quedaron limitadas debido al bloqueo de los accesos.

Los estudiantes señalaron que la medida responde a reclamos planteados por diferentes escuelas profesionales de la universidad. Entre sus pedidos figuran mejoras en las condiciones académicas y una atención a las necesidades de la comunidad estudiantil.

Estudiantes esperan respuesta de autoridades

Los alumnos indicaron que esperan establecer un diálogo con los representantes de la universidad para buscar soluciones a sus demandas. Además, advirtieron que podrían realizar nuevas movilizaciones si no reciben una respuesta favorable.

La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco cuenta con diversas facultades y sedes en la región, por lo que la protesta afecta el desarrollo habitual de parte de sus actividades. Hasta el momento, los estudiantes mantienen la toma de las instalaciones mientras continúan las conversaciones con las autoridades universitarias.