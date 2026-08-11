La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados se instaló ayer y, aunque todavía no fija un horario de sesión y agenda, todo indica que tendrá trabajo.

Y es que Ética podría iniciar su gestión con la evaluación de tres casos, todos relacionados a integrantes de la bancada de Juntos por el Perú (JP).

LOS CASOS

El primero de ellos tiene como protagonista a Julián Pérez, denunciado por agredir a una mujer.

Incluso, estuvo detenido en la Comisaría.

Al respecto, el diputado Christian Aranda de Renovación Popular presentó la denuncia ante Ética, este será el primer caso en ser evaluado.

El segundo caso tiene que ver con la diputada Catherin Palomino.

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Finalmente, está el grupo de diputados de JP que realizó visitas nocturnas -entre fines de julio y principios de agosto- al expresidente Castillo en el penal de Barbadillo fuera del horario permitido.

Según Panorama, los diputados que ingresaron son Julián Pérez, Jessica Pérez y Yenifer Paredes, así como los senadores José Castillo e Iber Maraví. Sin embargo, el caso de los dos últimos tendría que verse en la Comisión de Ética de la Cámara de Senadores.

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AVANCES

Durante la instalación de la Comisión de Ética, el diputado Harvey Colchado (Ahora Nación) anunció que pone a disposición su cargo como integrante del grupo de trabajo.

“Sean ustedes quienes decidan mi continuidad como integrante de la comisión”, dijo. Sin embargo, el tema no se abordó con mayor precisión.

Luego de la sesión, Javier Cipriani, integrante de Ética, dijo que Colchado debe ser reemplazado.

El grupo sesionará hoy a las 11:00 a.m. para definir quién será el presidente.