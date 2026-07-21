En una ceremonia de corte inca se presentó oficialmente en Cusco, la IV edición del Hatun Willka Hayhuaricuy 2026, una de las ceremonias ancestrales más representativas de la cosmovisión andina, orientada a preservar, difundir y fortalecer el patrimonio cultural inmaterial de la región.

La ceremonia principal se desarrollará el sábado 1 de agosto, desde las 09:00 horas, en el sector de Matelco, ubicado en Sacsayhuamán, donde se escenificará la Gran Ofrenda Sagrada a la Pachamama y a los Apus, ritual que simboliza la reciprocidad, el respeto por la naturaleza y la armonía entre el ser humano y su entorno.

En esta cuarta edición participarán más de 100 artistas y músicos, quienes recrearán la ceremonia ancestral mediante la representación del Inca y diversos personajes que forman parte del legado histórico y cultural del pueblo andino, consolidando al Hatun Willka Hayhuaricuy como un referente cultural y turístico de alcance nacional e internacional.

La ceremonia contará además con una activa participación de la población cusqueña, que se sumará al ritual con sus ofrendas a la Pachamama, reafirmando una tradición transmitida de generación en generación y fortaleciendo la identidad de los pueblos originarios.

La actividad es organizada por el Gobierno Regional Cusco, a través de la Gerencia Regional de Inclusión Social, Mujer y Poblaciones Vulnerables, que pondrá a disposición transporte gratuito, cuyos buses partirán ese día desde la plaza Túpac Amaru a partir de las 08:00 horas con destino al lugar de la ceremonia.

“Mediante esta actividad, se reafirma su compromiso con la preservación de la cosmovisión andina y la promoción de las expresiones culturales de los pueblos originarios, fortaleciendo la identidad regional y contribuyendo a la valoración del patrimonio cultural vivo del Cusco”, citaron desde el Gore Cusco.