Luego de la remontada 2-1 de la Selección Argentina de Fútbol frente a su similar de Inglaterra, los hinchas albicelestes celebran su pase a la final de la Copa del Mundo en distintos escenarios.

Uno de los lugares elegidos por los ocasionales viajeros en Cusco fue la plaza mayor de esta ciudad, donde se concentraron a fin de vivir a su selección e hinchar por su país.

En el sitio, decenas de ciudadanos argentinos alzaron banderas de su país y vistiendo camisetas de su selección se animaron a hacer cánticos y barras.

“La selección nunca defrauda papá, Argentina es una sola, Sudamérica es una sola, nosotros recordamos a los peruanos que nos ayudaron en Las Malvinas y ahora nos tocó jugar una revancha, gracias a todos”, dijo el turista argentino Luis Alberto Moreno.

Recordemos que mes a mes llegan a Cusco miles de turistas argentinos, atraídos por la gastronomía y la oferta turística y cultural.

Dato:

Argentina ahora se verá cara a cara este domingo con España, en la finalísima del Mundial 2026, a jugarse en el estadio de Nueva Jersey - Estados Unidos.