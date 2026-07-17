En segunda y última instancia administrativa, la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi confirmó cuatro multas por un total de 458 UIT (S/ 2 519 000) contra la Asociación Educativa sin Fines de Lucro Apu Señor de Huanca, promotora del colegio privado Fleming, en Cusco.

La sanción responde a que la institución no brindó auxilio idóneo ni oportuno a un estudiante que resultó herido durante un campeonato deportivo organizado por el plantel, y quien falleció posteriormente. La Sala concluyó que el colegio infringió el artículo 73° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, el cual exige la idoneidad en los servicios educativos.

Al no darle una atención adecuada al alumno tras recibir un golpe durante el evento —realizado en noviembre de 2021—, la entidad aplicó una multa de 450 UIT, la máxima en materia de protección al consumidor.

Además, el Tribunal del Indecopi ratificó las siguientes multas complementarias: tres UIT por organizar el un campeonato sin autorización durante la emergencia sanitaria por la Covid-19; tres UIT por desarrollar dicha actividad sin personal médico ni de primeros auxilios capacitado; y 2 UIT por contratar a una docente de Educación Física que no contaba con título profesional.

La Resolución N.°2281-2026/SPC-INDECOPI confirmó la decisión emitida por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Cusco.

“El alumno falleció y esto reviste una gravedad importante, lo cual ha sido conocido por Indecopi y se puso una sanción fuerte además de otros puntos. Lo que se establece es la idoneidad de los sercivios, no hubo atención, verificación, traslado al servicio médico, él fue trasladado por sus familiares y posteriormente falleció”, señaló la representante de Indecopi Cusco.