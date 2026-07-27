La laguna Humantay, cuyas aguas turquesas han llamado la atención de locales y turistas desde hace muchos años, fue escenario de una sobrecogedora escena.

Una avalancha de hielo y nieve fue captada en vídeo por impresionados turistas, quienes se hallaban visitando el espejo de agua justo cuando ocurrió el hecho.

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En imágenes se puede ver a una visitante que se presta a tomar una foto frente a la laguna, sin embargo es puesta en sobreaviso por el estruendo de la avalancha y salta para ponerse a buen recaudo.

Hasta el momento las autoridades de Cusco no se han pronunciado sobre el hecho, sin embargo por la lejanía de la zona se descarta que la avalancha haya causado heridos o fallecidos.

DATO

La laguna Humantay recibe su nombre debido a la montaña que circunda el lugar, ubicada a casi 5 500 metros sobre el nivel del mar. Para llegar hasta este atractivo se debe abordar un vehículo que sale de Cusco y atraviesa Mollepata hasta llegar a Soraypampa. Se recomienda acceder al sitio con agencias y guías de turismo especializados.