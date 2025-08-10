El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que viene coordinando acciones para localizar a Aydaluz Mayte Sánchez Méndez, una joven censista desaparecida en el distrito de Mollepata, región La Libertad.
A través de un comunicado, el MIMP precisa que las gestiones se realizan a través del Programa Nacional Warmi Ñan, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Entre las medidas adoptadas se encuentran la programación de una diligencia de geolocalización para rastrear su paradero, el levantamiento del secreto de comunicaciones de su celular y la recopilación de imágenes de cámaras de vigilancia en su lugar de residencia y trabajo.
Además, el sector refiere que estas acciones reflejan el compromiso del MIMP de articular esfuerzos con diversas instituciones para proteger la integridad de personas desaparecidas, especialmente mujeres y grupos vulnerables.
El MIMP, exhortó a la Policía Nacional a intensificar la búsqueda de la joven para asegurar su pronta ubicación y seguridad.
“Aydaluz Mayte Sánchez Méndez, de 31 años, fue vista por última vez el 7 de agosto de 2025 en el distrito de Mollepata, provincia de Santiago de Chuco, La Libertad”, indica el ministerio en sus rede sociales.
Agrega que la joven es “de contextura delgada y tiene una cicatriz en la ceja izquierda”. “Si sabes algo sobre su paradero, comunícate de inmediato a la Línea 114. Tu información puede marcar la diferencia”, agrega.
TE PUEDE INTERESAR:
- PJ dictó 36 meses de arresto domiciliario contra madre de ‘El Monstruo’
- Accidente en la Carretera Central: un muerto y más de diez heridos en múltiple choque en Chaclacayo
- Torneo Clausura: Alianza Lima venció 1-0 a Ayacucho FC
- Gian Piero Díaz y Renzo Schuller se reencuentran en “Esto es Guerra” tras años de distanciamiento
- Renzo Spraggon revela detalles de su encuentro con Pamela López en discoteca limeña: “ella me agarra de la mano”
- Waldemar Cerrón plantea declarar Patrimonio Cultural a “Melcochita” en la categoría de ‘Leyenda viva’