Este martes 12 de agosto, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema analizará la posibilidad de dar por concluida la investigación preliminar contra el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, en el marco del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

El tribunal supremo evaluará desde las 9:00 a. m., en una audiencia virtual, el recurso de apelación presentado por Eduardo Arana Ysa, quien busca que se revoque la decisión del juez supremo Juan Carlos Checkley. Este último, el 12 de julio de 2024, declaró infundada la solicitud de control de plazo presentada por la defensa del premier, en la que se pedía el cierre de la investigación fiscal.

Ese mismo día, la sala presidida por el juez supremo César San Martín escuchará los alegatos de las partes procesales antes de emitir una decisión definitiva sobre el recurso judicial presentado.

La defensa de Eduardo Arana impugnó una disposición emitida por la Fiscalía de la Nación el 7 de mayo de 2024, en la que se decidió adecuar el caso al marco de la Ley 30077 —Ley contra el Crimen Organizado— y se amplió la investigación preliminar por un periodo adicional de ocho meses.

Según la defensa del jefe del Gabinete Ministerial, la Fiscalía carece de elementos fácticos que justifiquen tratar el caso bajo la Ley contra el Crimen Organizado. Argumentan que, dentro de un proceso penal común, el plazo de investigación solo puede ampliarse una vez y, vencido ese periodo, el Ministerio Público debe emitir un pronunciamiento.

También enfatizó que no hay fundamentos que justifiquen el cambio de un proceso complejo a uno por crimen organizado. Además, cuestionó que la ampliación del plazo por ocho meses resulte irracional, considerando que la Fiscalía inició la investigación con base en datos objetivos dentro del marco del proceso penal común.