En un hecho que puede representar el agravamiento de la tensión en la frontera peruano-colombiana, el último sábado agentes de la Policía Nacional de Colombia intentaron ingresar sin autorización a la Isla Chinería.

Sin embargo, esta incursión a territorio peruano fue impedida por efectivos de la Quinta Zona Naval de la Marina de Guerra del Perú.

El incidente se produjo luego de que el mandatario del vecino país, el exguerrillero Gustavo Petro, afirmara el pasado martes que el Perú ha “copado territorio de Colombia”.

Posteriormente, Petro desconoció la soberanía peruana sobre la Isla Chinería y cuestionó la creación del distrito de Santa Rosa de Loreto, mediante una Ley del Congreso de la República.

BLOQUEO. Imágenes de Willax Tv muestran el bloqueo de efectivos de la Marina de Guerra del Perú a una supuesta “operación de supervisión” que los policías colombianos intentaron desplegar en territorio peruano.

De acuerdo con información oficial, este hecho ocurrió el pasado sábado 9 y los policías colombianos no contaban con autorización diplomática o militar para ingresar a territorio peruano.

Este incidente se añade al sobrevuelo de aeronaves de la Fuerza Aérea colombiana sobre espacio aéreo peruano, registrado el jueves durante la visita de Petro a la ciudad fronteriza de Leticia.

FIRMEZA. Hay que recordar que la postura del jefe de Estado del país del norte, de desconocer la soberanía peruana sobre la Isla Chinería, fue rechazada con firmeza tanto por el Gobierno como por el Congreso y representantes de diversos sectores de nuestro país.

Según reafirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, la isla Chinería fue asignada al Perú en cumplimiento del tratado Salomón-Lozano de 1922 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, que definió la frontera peruano-colombiana.