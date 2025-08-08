El congresista Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso, advirtió que el desacato a las resoluciones judiciales por parte de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, podría constituir un ilícito penal.

Recordó que la Corte Suprema ordenó la reposición de Benavides y que esta decisión debe cumplirse sin demora, ya que en caso contrario correspondería iniciar un proceso por desobediencia a la autoridad, lo que implicaría una investigación penal adicional.

Asimismo, Eduardo Salhuana destacó que el Congreso puede intervenir políticamente en el caso, aunque reconoció que los trámites parlamentarios tienen procedimientos y plazos que pueden retrasar la resolución.

El legislador cuestionó la forma en que la fiscalía evalúa las denuncias.

María Acuña

Sobre la designación de la congresista María Acuña como titular de la Comisión de Vivienda, a pesar de una denuncia por invasión de terreno, Salhuana señaló que la bancada revisó los documentos presentados por la legisladora y consideró válidos sus descargos.