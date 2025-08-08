El Poder Judicial evalúa este viernes 8 de agosto el pedido de seis meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, relacionado con los casos de los proyectos ‘Lomas de Ilo’ y el Hospital regional de Moquegua.

La audiencia estará a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

La presencia de Vizcarra no es obligatoria, pero sí la de su abogado y del Ministerio Público, y si él asiste podrá hacer uso de la palabra.

Martín Vizcarra enfrenta un juicio oral por presuntos actos de corrupción cuando fue gobernador regional de Moquegua, acusado de supuestamente haber recibido 2.3 millones de soles en sobornos de las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y Obrainsa, a cambio de favorecerlas con licitaciones.

La Fiscalía, representada por Germán Juárez Atoche, solicita una pena de 15 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.

El pedido de prisión preventiva se presenta tras la anulación por parte de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de una resolución previa que había rechazado esta medida y dictado medidas restrictivas alternativas, como impedimento de salida y control biométrico.

La Fiscalía apeló el fallo inicial por supuestos “vicios estructurales” y ha insistido en la prisión preventiva para garantizar el desarrollo del proceso.

