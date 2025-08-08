Anthony Francisco Rosales Orosco (22), ha sido identificado por la Policía Nacional del Perú como el joven que robó el arma del suboficial José Gabriel Munive Gurmendi, asesinado durante un enfrentamiento con delincuentes en el distrito de La Victoria.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que Rosales pateó el arma que el policía, agonizando en el suelo, había dejado caer, para luego llevársela mientras caminaba con discreción por varias calles hasta llegar a su domicilio.

La Policía llegó a la vivienda del sospechoso, donde su hermano confirmó que Anthony había ingresado con el arma y le pidió que la devolviera, consejo que fue ignorado. Desde entonces, Rosales desapareció y la Policía presume que huyó al saber que estaba identificado.

De acuerdo a un informe de América Noticias, el joven que hurtó el arma tiene antecedentes por robos, violencia y atentados contra la seguridad pública desde 2021, lo que refuerza la sospecha de su implicación en el robo del arma.

Durante el enfrentamiento que causó la muerte del suboficial Munive, otro delincuente, Harrison De Jesús Rojo Azuaje, fue abatido; su cuerpo permanece en la morgue mientras sus familiares no se presentan.

Otros cómplices del asalto están prófugos y la Policía continúa su búsqueda.