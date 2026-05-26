La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Sullana realizó la verificación técnica de los locales de votación en los 24 distritos y 20 centros poblados comprendidos en su jurisdicción, como parte de los preparativos para la Segunda Elección Presidencial 2026, programada para el domingo 7 de junio.

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La actividad tiene como finalidad reevaluar las condiciones de infraestructura, accesibilidad, seguridad y servicios básicos de los 175 locales de votación previstos para esta jornada electoral. En dichos espacios se instalarán aproximadamente 1,674 mesas de sufragio para atender a una proyección de 484,333 electores hábiles de las provincias de Sullana, Talara y Ayabaca.

El jefe de la ODPE Sullana, Ing. David Espinoza Acosta, informó que la mayoría de los locales de votación corresponden a instituciones educativas, por lo que agradece a los directores y representantes de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) por brindar las facilidades necesarias al personal encargado de las verificaciones.

“Esta actividad forma parte del cronograma establecido para la Segunda Elección Presidencial 2026. Por ello, venimos realizando coordinaciones permanentes y oportunas con nuestro personal, ya que es prioritario garantizar que este proceso electoral se desarrolle de manera ordenada, eficiente y transparente, en beneficio de la ciudadanía”, señaló la autoridad electoral.

Asimismo, indicó que la ODPE Sullana continúa atendiendo las consultas de la población relacionadas con el proceso electoral e invocó a la ciudadanía a participar activamente en esta segunda jornada electoral.

Los ciudadanos pueden acudir a la sede de la ODPE Sullana, ubicada en la calle Santa Úrsula N.º 751, urbanización Santa Rosa, para recibir orientación e información sobre el proceso electoral. La atención se brinda de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m. y los sábados de 8:30 a. m. a 1:30 p. m.