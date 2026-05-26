Personal policial del Área Antidrogas (AREANT) y DIVINCRI Piura, detuvo a cuatro personas presuntamente implicadas en el delito contra la salud pública, en la modalidad de Tráfico Ilícito de Drogas, durante un operativo ejecutado en la ciudad de Piura.

La intervención policial ocurrió cerca de las 9:30 p.m. del último domingo, en la avenida Curumuy, a la altura del condominio Loma Linda, donde fueron intervenidos Aaron E. A. C. (22), Jhofre A. (20), Jared B. H. M. (21) y Luis E G. A. (20).

Los agentes incautaron aproximadamente cinco kilogramos de marihuana distribuidos en cuatro bolsas grandes, además de pequeñas bolsas herméticas conteniendo la misma sustancia ilícita.

Asimismo, se hallaron dos bolsas con pastillas sintéticas de diversos colores, al parecer droga denominada “tusi”, y cuatro bolsas con una sustancia cristalina pulverulenta con características similares al clorhidrato de cocaína.

En el lugar también se decomisaron tres balanzas grameras, tres cucharas metálicas y tres equipos celulares de diferentes marcas, presuntamente utilizados para actividades relacionadas con el tráfico ilícito de drogas.

Como parte de las diligencias policiales, se incautaron tres motocicletas, entre ellas una sin placa de rodaje, las cuales habrían sido utilizadas por los intervenidos.

Los detenidos, la droga decomisada y las especies incautadas fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones conforme a ley