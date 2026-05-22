Al penal de Piura de varones y al de mujeres en Sullana, fueron enviados un suboficial de segunda de la PNP en actividad y su esposa, mientras duren las investigaciones como presuntos autores del delito de extorsión en agravio a su padrino de bodas, a quien le exigían la suma de 15 mil soles para no atentar contra su vida y la de sus familiares.

Fuentes de diario Correo informaron que días atrás Pamela Tama Martínez Requena, juez del Cuarto Juzgado Preparatoria Transitorio de Flagrancia dictó nueve meses de prisión preventiva contra el suboficial de segunda de la PNP, Wilmer Monsefú Mendoza y su esposa, Ruth Kiara Cruz Chorres, como presuntos autores del delito contra el patrimonio –extorsión agravada en la modalidad de banda criminal.

La detención del suboficial la realizó el personal del área de Extorsiones y Secuestros de la División de Investigación Criminal (Divincri) en las mismas instalaciones de la comisaría de Veintiséis de Octubre donde laboraba el intervenido. En paralelo, capturaron a su pareja, Ruth Kiara Cruz Chorres, en otro sector de la ciudad.

La captura de ambos se dio luego que el agraviado, quien es su padrino de matrimonio, acusó a Monsefú Mendoza y a Cruz Chorres, como las personas que le habrían solicitado el retiro de la denuncia policial interpuesta contra una septuagenaria detenida por la policía de extorsiones.

Además, le habría manifestado que se encontraban involucrados en el mencionado delito, existiendo mensajes y audios en los cuales la pareja se encontrarían comprometidos y habrían reconocido su participación en los hechos que permitió las detenciones de ambos.

Al policía, las autoridades les incautaron nueve tarjetas de crédito de entidades bancarias, un recorte de papel conteniendo un número asociado a Yape, dos chips de la operadora Claro, tres DNI y tres equipos de celulares.

Ellos le exigían S/15,000 a su padrino de matrimonio y este vínculo familiar habría permitido a ambos acceder a información personal confidencial que utilizaron para intimidar y amenazar a la víctima.

Antes de la detención de los esposos, la policía detuvo a una anciana de 71 años, titular de la billetera digital Yape, la cual habría sido proporcionada para recepcionar el dinero que era producto de la extorsión contra la víctima que interpuso la denuncia ante la Policía.