Una madre soltera identificada como Roxana Mendoza Daza, de 42 años, permanece internada en el Hospital Regional de Ica luego de sufrir una grave fractura en la rodilla durante el sismo de magnitud 6.1 registrado el pasado 19 de mayo.

Requiere operación

Según relató desde su cama del hospital al medio local Quinto Poder Ica, el accidente ocurrió en medio de la desesperación por poner a salvo a sus dos menores hijas mientras almorzaban en su vivienda ubicada en el sector Virgen de Fátima, en Fonavi La Angostura.

“Empezó el movimiento y salimos tranquilamente porque había obstáculos en mi sala. Mis niñas salieron primero y cuando yo estaba saliendo me resbalé. Pensé que era una caída suave, pero cuando me di cuenta mi pierna estaba colgando”, contó la mujer.

Roxana explicó que, tras la caída, logró arrastrarse algunos metros para sentarse mientras vecinos acudían a auxiliarla. Inicialmente creyeron que se trataba de una lesión leve; sin embargo, al ser trasladada de emergencia al Hospital Regional de Ica y someterse a exámenes radiográficos, los médicos confirmaron que presentaba fracturas en la rótula y que requería una intervención quirúrgica.

La paciente señaló que deberá ser sometida a una operación para la colocación de clavos y otros implementos médicos especializados. Aunque cuenta con Seguro Integral de Salud (SIS), indicó que aún existen gastos relacionados a materiales quirúrgicos y recuperación postoperatoria.

“El doctor me dijo que tengo que operarme sí o sí. Voy a estar más de un mes sin poder caminar”, manifestó.

Familiares y vecinos vienen solicitando apoyo solidario para cubrir parte de los gastos y sostener a sus dos hijas menores durante el periodo de recuperación.

Roxana es madre soltera y principal sustento de su hogar. Actualmente, su imposibilidad de movilizarse ha generado preocupación entre vecinos de la zona, quienes alertaron sobre la difícil situación económica que enfrenta.

“Ella es padre y madre para sus hijas. Ahora no podrá trabajar y necesita ayuda urgente”, señalaron personas cercanas a la familia.

Desde el Hospital Regional de Ica, allegados destacaron también la atención brindada por el personal médico y administrativo, mientras continúan las gestiones para conseguir todos los materiales requeridos para la intervención quirúrgica.

Las personas que deseen brindar apoyo económico pueden hacerlo mediante Yape al número 931 235 270, a nombre de Roxana Mendoza Daza.

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