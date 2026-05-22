Tras el asesinato del alcalde del distrito Veintiséis de Octubre, en Piura, el parlamentario de Perú Libre, Flavio Cruz, sostuvo que todas las autoridades deben asumir responsabilidades frente al incremento de la violencia en el país.

El legislador indicó que la crisis de inseguridad no puede ser atribuida únicamente a un sector del Estado.

“Tenemos que hacer un mea culpa. El Estado es uno solo. Nadie puede justificar diciendo que esta área no le corresponde”, declaró ante la prensa al referirse al avance de la criminalidad.

Durante sus declaraciones, Cruz también cuestionó la continuidad del ministro del Interior, José Zapata, y del comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

Según afirmó, ambos funcionarios “no está a la altura de las expectativas”. Asimismo, señaló que existen presiones internas dentro del aparato estatal.