Roberto Sánchez participó este jueves en una reunión con jóvenes seguidores de Juntos por el Perú en su nuevo local de campaña, ubicado en el Cercado de Lima.

La actividad incluyó un almuerzo de pachamanca y contó con la presencia de Brígida Curo Bustincio, candidata a la segunda vicepresidencia, y Charlie Carrasco, excandidato presidencial de Unido Perú.

Durante su intervención, el postulante pidió a sus simpatizantes reforzar la difusión de las propuestas de la agrupación política y remarcó la importancia de priorizar la unidad frente al escenario político actual.

“Hoy mismo es, compañeros, máximo esfuerzo acumulador. Tenemos que ser capaces de poner nuestras diferencias atrás y adelante el sentido de patria, paz social, de justicia, de empleo, de chamba, de vida, de afirmar el valor de la familia que es fundamental para progresar con equidad de justicia en nuestra patria”, manifestó.

Tras concluir su participación en el Cercado de Lima, Sánchez se trasladó hacia Lima Norte para continuar con sus actividades proselitistas. El candidato tenía previsto encabezar un mitin nocturno en la avenida Túpac Amaru, frente a la municipalidad de Carabayllo.