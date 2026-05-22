El Jurado Nacional de Elecciones realizó este jueves el sorteo que determinó el orden de participación para el debate presidencial previsto para el domingo 31 de mayo entre Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular.

El acto se desarrolló públicamente y contó con presencia notarial y representantes de ambas agrupaciones políticas.

Según el resultado, Roberto Sánchez será el encargado de iniciar el debate con su presentación oficial, mientras que Keiko Fujimori intervendrá después. Sin embargo, en la primera pregunta planteada por el moderador sobre por qué debe ser elegida presidenta o presidente del país, la candidata de Fuerza Popular tendrá el primer turno de respuesta y luego participará el postulante de Juntos por el Perú.

El orden también quedó definido para los cuatro ejes temáticos. En seguridad ciudadana abrirá Fujimori y continuará Sánchez; en fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos iniciará Sánchez y seguirá Fujimori; en educación y salud comenzará la candidata de Fuerza Popular y cerrará el representante de Juntos por el Perú.

Para el bloque económico, centrado en empleo y reducción de la pobreza, Sánchez tendrá la primera intervención y Fujimori la última. El sorteo además determinó que el candidato de Juntos por el Perú ofrecerá primero sus palabras finales, mientras que la lideresa de Fuerza Popular será la encargada del cierre del debate presidencial.