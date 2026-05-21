El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, reafirmó este jueves 21 de mayo el compromiso del Gobierno de no dar tregua a aquellas organizaciones criminales vinculadas al tráfico ilícito de drogas que siembran miedo y destruyen las oportunidades de los peruanos.

Durante la ceremonia de destrucción de droga incautada por la Policía Nacional del Perú (PNP) durante este año, el premier incidió en que con la seguridad no se negocia.

“Hoy reafirmamos que no habrá tregua frente a quienes intentan sembrar miedo y destruir oportunidades, seguiremos fortaleciendo a nuestra fuerza del orden, mejorando las capacidades operativas y consolidando la cooperación nacional e internacional. Con la seguridad de los peruanos, definitivamente no se negocia, se defiende con firmeza, responsabilidad y unidad” , sostuvo.

En referencia a la quema de la droga ilícita, el jefe del gabinete ministerial dijo que no se trata se un simple acto simbólico, sino una muestra que las instituciones actúan para proteger a la ciudadanía y defender la legalidad.

“La destrucción de más de 11 toneladas de drogas representa un golpe directo a las economías ilegales que alimentan la violencia, la corrupción y la inseguridad. Cada kilo eliminado significa menos peligro para nuestras familias, menos recursos para las organizaciones criminales y más esperanza para construir un Perú más seguro”, indicó al subrayar el trabajo de la Policía Nacional, de la Dirandro y entidades involucradas.

“El narcotráfico no solo destruye vidas, sino también alimenta la inseguridad en nuestras calles fortalece a las redes criminales (…) Por eso, combatir este flagelo es una tarea urgente del Estado y una responsabilidad compartida de todos quienes estamos comprometidos con la seguridad y el orden”, señaló Luis Arroyo.