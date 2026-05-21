El candidato presidencial Roberto Sánchez afirmó que coincide con Antauro Humala en la necesidad de convocar una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución Política del Perú.

En declaraciones brindadas en Exitosa, el representante de Juntos Por el Perú (JPP) sostuvo que, pese a las diferencias políticas y personales con el líder etnocacerista, ambos comparten esa propuesta de reforma constitucional.

Sánchez defiende una nueva Constitución

Roberto Sánchez señaló que considera necesario fortalecer la democracia y restablecer el equilibrio de poderes mediante una nueva Carta Magna.

“Yo creo en la necesidad del fortalecimiento de la democracia a través de restablecer el equilibrio de poderes con una gran Asamblea Constituyente, una nueva Constitución. Esa es una coincidencia, nada más”, declaró.

El candidato insistió en que el punto de coincidencia con Antauro Humala se limita únicamente a la propuesta constituyente.

Marca distancia de Antauro Humala

Sánchez también buscó deslindar públicamente de las expresiones y posturas del líder etnocacerista.

Indicó que Humala tiene “comportamientos bien singulares” y afirmó que sus declaraciones no representan al partido Juntos Por el Perú.

“Las declaraciones, trayectoria y palabras de Antauro Humala no forman parte ni del programa político de Juntos Por el Perú ni del tesón democrático del partido”, sostuvo.

Además, acusó que existe una intención de generar confusión al vincular constantemente a JPP con las posturas del exmilitar.

JPP rechaza pena de muerte y posturas militaristas

El candidato presidencial aseguró que su agrupación política no respalda propuestas relacionadas con fusilamientos o pena de muerte.

“Jamás hemos estado de acuerdo con fusilamientos ni pena de muerte”, enfatizó.

Asimismo, indicó que Juntos Por el Perú apuesta por fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y reafirmó su compromiso con la democracia y la libertad religiosa.

Sobre las declaraciones de Antauro Humala respecto a recuperar Tarapacá, Sánchez afirmó que ese tema “está cerrado” y aseguró que su agrupación “no es pro guerra ni militarista”.

Asamblea Constituyente sigue siendo eje de propuesta política

Pese a las diferencias marcadas con Antauro Humala, Roberto Sánchez reiteró que la convocatoria a una Asamblea Constituyente sigue siendo uno de los puntos centrales dentro de su visión política.

El candidato sostuvo que una nueva Constitución permitiría reformar el sistema político y fortalecer las instituciones democráticas del país.