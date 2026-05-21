Productores arroceros de los valles de Ocoña, Camaná, Majes y Tambo anunciaron una paralización para este lunes 25 de mayo en protesta por la crisis que atraviesa el sector agrario, agravada por la sobreproducción nacional y la importación de arroz desde Uruguay y Brasil, que ha hundido los precios y dejado a los agricultores sin rentabilidad.

Martha Ruelas Condori, presidenta de la Asociación de Productores de Arroz del Valle de Majes, informó que a la medida de fuerza también se sumarán los productores de plátanos y otros.

Advirtió que el problema será heredado por el próximo gobierno y exigió soluciones inmediatas. “En el Perú seguimos importando arroz cuando tenemos producción propia. Pedimos el apoyo de la ciudadanía arequipeña, porque es una protesta pacífica. Somos agricultores y pedimos reivindicación a nuestro sector agrario”, expresó.

Juan Murillo, representante de productores del valle de Tambo, lamentó el abandono histórico del agro por parte del Gobierno central. “Nadie da una política agraria. Nosotros estamos abandonados”, dijo.

Walter Farfán, representante de los productores del valle de Camaná, exigió que el Gobierno Regional declare en emergencia el sector y respaldó el pedido de cambio del ministro de Agricultura. “Si nosotros no ganamos dinero, la seguridad alimentaria se va a ver afectada, porque la importación le va a costar a la familia arequipeña”, alertó.

La conferencia de prensa contó con la presencia de tres consejeros regionales de Arequipa, quienes respaldaron las demandas del sector.

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