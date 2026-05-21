La señora Isabel Cerón Misaico, de 73 años, sobrevivió de milagro al colapso de su vivienda ocurrido tras el fuerte sismo de magnitud 6.1 registrado el pasado 19 de mayo a las 12:57 del mediodía. El movimiento telúrico provocó el derrumbe de la estructura de adobe de su domicilio ubicado en la calle Cajamarca 315.

Lo perdió todo

Según relató entre lágrimas, fueron segundos de terror los que vivió al interior de su vivienda cuando las paredes y el techo comenzaron a colapsar. Isabel recordó que logró salvar su vida luego de refugiarse debajo de un camarote, siguiendo una recomendación que constantemente le hacía su hija ante un eventual temblor.

“Me escondí porque mi hija siempre me decía que no corriera y que me metiera debajo de la cama. Cuando la pared venía encima, me metí abajo del camarote y ahí me salvaron”, narró la adulta mayor.

Parte de la estructura cayó sobre su habitación y destruyó todas sus pertenencias. Entre los objetos afectados figuran camas, colchones, electrodomésticos, televisor, ropero, refrigeradora, muebles y ropa. Incluso su andador metálico, indispensable para movilizarse debido a que padece de artrosis, quedó completamente aplastado entre los escombros.

Actualmente, la señora Isabel permanece en situación de vulnerabilidad. Sus familiares señalaron que no solo perdió sus bienes materiales, sino también sus medicamentos para el tratamiento de sus enfermedades, los cuales permanecen enterrados bajo el adobe.

“Mucho me duele mi brazo y mis huesos por esta enfermedad que tengo. Mis remedios están enterrados ahí adentro y no los puedo sacar”, expresó visiblemente afectada.

Su hijo, Carlos Cruz Cerón, explicó que las labores de limpieza no pueden realizarse manualmente debido al riesgo de nuevos derrumbes y a la gran cantidad de escombros acumulados. Indicó además que Defensa Civil les informó que sería necesaria maquinaria pesada para remover el material, pero que para ello requieren autorización del propietario de un predio colindante que permitiría el ingreso de las unidades.

“Mi madre lo perdió todo. Necesitamos ayuda urgente para retirar el desmonte y recuperar aunque sea algunas cosas. Ella es discapacitada y su andador era prácticamente sus piernas”, manifestó.

La familia también indicó que, por el momento, la adulta mayor permanece refugiada en la vivienda de unos familiares, ya que su casa ha quedado inhabitable y existe temor ante posibles réplicas.

Ante esta situación, familiares y vecinos vienen solicitando apoyo solidario de la ciudadanía, autoridades y empresarios locales para atender las necesidades urgentes de Isabel Cerón, principalmente la adquisición de un nuevo andador, medicamentos, colchones y apoyo para la limpieza del inmueble.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse a los números 965 915 096 y 993 334 061, o acercarse directamente a la vivienda ubicada en la calle Cajamarca 315.

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