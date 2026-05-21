El Ministerio de Relaciones Exteriores (RR.EE.) informó que habilitará siete locales de votación en seis países de Oriente Medio para que los ciudadanos peruanos residentes puedan participar en la segunda vuelta del próximo 7 de junio.

Estos centros estarán ubicados en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Qatar, donde suspendieron las votaciones de la primera vuelta por los conflictos en Oriente Medio.

La Cancillería precisó que para el balotaje se modificaron 19 locales de votación en el extranjero y se alcanzó un total de 218 sedes habilitadas.

No obstante, la primera vuelta registró un alto nivel de ausentismo, pues del 1’210,813 electores hábiles solo 411,077 acudieron a votar, lo que representa al 33.95 %.

Los connacionales pueden consultar su local votación mediante el portal Tu Voto Cruza Fronteras.