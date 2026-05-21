La cirugía robótica se consolida como una de las principales innovaciones médicas para realizar procedimientos complejos con mayor precisión y menor impacto en el paciente. Especialistas destacan que tecnologías como el sistema Da Vinci Xi permiten reducir complicaciones, disminuir el dolor postoperatorio y acelerar la recuperación.

Según explicó Jorge Luis López, subdirector médico de la Clínica Anglo Americana, este tipo de tecnología no reemplaza al médico, sino que amplía sus capacidades durante la intervención quirúrgica.

“El sistema robótico no reemplaza al cirujano. Lo que hace es potenciar sus capacidades, permitiendo movimientos más precisos y un mejor acceso a zonas complejas del cuerpo”, señaló el especialista.

Menor dolor y recuperación más rápida

Diversos estudios internacionales muestran que la cirugía robótica puede reducir el sangrado intraoperatorio, disminuir el dolor después de la operación y acortar el tiempo de hospitalización en comparación con procedimientos abiertos tradicionales y laparoscópicos.

Esto permite que los pacientes puedan reincorporarse con mayor rapidez a sus actividades diarias y mejorar su calidad de vida tras una intervención compleja.

Otro de los beneficios destacados es la menor manipulación de tejidos durante la cirugía, especialmente en áreas anatómicas reducidas como la pelvis, donde los movimientos convencionales suelen presentar mayores limitaciones.

Tecnología aplicada en cáncer y cirugías complejas

Actualmente, el sistema Da Vinci Xi viene siendo utilizado en especialidades como urología, ginecología y cirugía digestiva.

Entre los procedimientos más frecuentes figuran las intervenciones relacionadas con cáncer de próstata, tumores ginecológicos, colon y hernias abdominales complejas.

A nivel internacional, una de las áreas donde más beneficios se reportan es en el tratamiento del cáncer de próstata. Estudios especializados indican que la precisión del abordaje robótico puede ayudar a reducir complicaciones como la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil, además de favorecer una recuperación más rápida del paciente.

Cirugía robótica crece en Perú

Especialistas consideran que el uso de cirugía robótica en el Perú todavía se encuentra en una etapa de expansión, aunque prevén que esta tecnología transformará el manejo de operaciones complejas en los próximos años.

“La innovación en salud no debería enfocarse solo en la tecnología, sino en cómo mejora la experiencia y recuperación de las personas. El objetivo final siempre es ofrecer procedimientos más seguros y menos agresivos para el paciente”, agregó López.