El puente Bolognesi, uno de los símbolos patrimoniales de Arequipa, lleva cerca de 20 años sin recibir mantenimiento; no obstante, recién la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) alista trabajos de reparación. El deterioro visible en barandas y estructuras de madera reavivó cuestionamientos sobre la conservación del patrimonio.

El gerente del Centro Histórico, Gabriel Damiani Lazo, informó que ya se elaboró una ficha técnica de mantenimiento para intervenir la infraestructura, documento que fue enviado al Ministerio de Cultura y obtuvo la aprobación correspondiente.

Actualmente, el expediente se encuentra en Desarrollo Urbano para iniciar el proceso de ejecución.

DESTINO

Los trabajos contemplan la reposición de una pieza de madera faltante en el puente, además del mantenimiento integral de las estructuras existentes; también se retirarán candados instalados en las rejillas metálicas y se evaluarán componentes deteriorados o ausentes en la vereda del puente.

Damiani señaló que la demora obedeció principalmente al tiempo requerido para obtener la autorización del Ministerio de Cultura, debido a que el puente es considerado patrimonio histórico, e indicó que la comuna busca proteger y conservar el monumento ante el desgaste ocasionado por el paso de los años.

“Está para ejecutarse, falta ver presupuestos y trámites correspondientes”, sostuvo el gerente. Añadió que el objetivo es concretar la intervención una vez culminen los procedimientos administrativos pendientes y se destinen los recursos económicos necesarios.

El funcionario recordó que el último mantenimiento registrado al puente Bolognesi ocurrió en 2007, cuando participó en trabajos impulsados con cooperación española, incluyendo labores similares en el puente Grau.