Presuntos extorsionadores incendiaron una combi de transporte público en el distrito limeño de Ventanilla. Tras el ataque, la unidad quedó totalmente afectada y por consiguiente inservible, pues fue consumida rápidamente por las lenguas de fuego.

De acuerdo a América Noticias, el hecho se registró cuando la unidad estaba estacionada en la vía pública, en la zona conocida como El Mirador, a pocos metros de la vivienda del conductor afectado.

La combi pertenecía a un chofer independiente, quien contó que el atentado se da a una semana después de haberse desvincularse de la empresa Etpevesa.

La unidad cubría diariamente la ruta Ventanilla–plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima, hasta su retiro de la empresa por los cobros extorsivos.

Tres bandas de extorsionadores

Según la versión del propietario del vehículo, los transportistas pagaban cupos diarios a dos bandas: 15 soles a los llamados “Los Chuquis” y 10 soles a “La Nueva Generación”.

El conductor sospecha que el atentado fue obra de una tercera banda criminal que operaría de forma independiente, con el objetivo de intimidar y forzar a sus excompañeros a aceptar nuevas exigencias económicas. Las autoridades aún no han confirmado a los responsables.

La pérdida de la combi afecta directamente el sustento familiar del chofer, ya que era su única fuente de ingresos.