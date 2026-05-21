El tenista peruano Ignacio Buse continúa firmando la mejor semana de su carrera profesional. Este jueves, el nacional clasificó a las semifinales del ATP 500 de Hamburgo 2026 tras vencer al francés Ugo Humbert por 2-1, con parciales de 6-3, 5-7 y 6-3.

Con este resultado, Buse alcanzó su sexta victoria consecutiva en el certamen alemán y confirmó su consolidación como una de las principales revelaciones sudamericanas de la temporada.

Una remontada memorable en Hamburgo

Ignacio Buse comenzó el encuentro mostrando gran solidez desde el fondo de la cancha, imponiendo agresividad y tomando la iniciativa en la mayoría de intercambios para quedarse con el primer set por 6-3.

En el segundo parcial, Ugo Humbert reaccionó y logró igualar el partido tras imponerse por 7-5.

Sin embargo, el momento más destacado llegó en el tercer set. El francés tomó ventaja de 3-0 y parecía controlar el encuentro, pero el peruano reaccionó con autoridad.

Buse elevó la intensidad de su juego, dominó los peloteos y encadenó seis games consecutivos para sellar una espectacular remontada y cerrar el partido por 6-3 en el set definitivo.

Una campaña histórica para el tenis peruano

Durante su recorrido hacia las semifinales, Ignacio Buse superó a importantes rivales del circuito ATP.

Entre ellos destacan:

Niels McDonald (Alemania)

Hugo Gaston (Francia)

Flavio Cobolli (Italia), campeón defensor y Top 15 de la temporada

Jakub Mensik (República Checa)

Ugo Humbert (Francia)

Gracias a esta actuación, el peruano ascendió provisionalmente al puesto 42 del ranking ATP en vivo, el mejor registro de su carrera hasta el momento.

Buse buscará seguir haciendo historia

Con apenas 2026 como temporada de consolidación internacional, Ignacio Buse se ha convertido en uno de los nombres más destacados de la semana dentro del circuito mundial.

Ahora, el peruano buscará alcanzar la final del ATP 500 de Hamburgo y continuar con una campaña que ya es considerada histórica para el tenis nacional.