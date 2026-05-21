Tras varias semanas de angustia y constantes esfuerzos, bomberos de Pisco y Túpac Amaru Inca y animalistas, lograron rescatar a una perrita que permanecía atrapada en una peligrosa zona de acantilados en Playa Lechuza, dentro de la Reserva Nacional de Paracas. El caso había conmovido a pescadores, quienes durante días realizaron acciones para mantener con vida al animal.

Trabajo conjunto

El operativo de rescate demandó maniobras especiales con cuerdas y equipos de emergencia debido al difícil acceso del lugar. Entre las personas que apoyaron en esta noble labor destacó “Chicoka”, un conocido pescador que descendía por el acantilado para alimentar a la mascota mientras se coordinaban las acciones para ponerla a salvo. Asimismo, participó activamente el animalista Miguel Palomino y voluntarios de las compañías de bomberos de Pisco y Túpac Amaru Inca.

Finalmente, la perrita fue rescatada sana y salva en medio de la emoción de todos los participantes, quienes destacaron la importancia de la solidaridad y el compromiso con los animales abandonados.

Ahora, la mascota se encuentra en un lugar seguro y espera encontrar un hogar donde pueda recibir protección y el cariño que merece luego de permanecer semanas atrapada frente al mar.

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