La Contraloría General de la República alertó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que las licencias y permisos para la ejecución del saldo de obra del nuevo centro penitenciario de Ica, en el distrito de Santiago, caducarán en fecha cercana a la firma del contrato que se programó para junio próximo, lo que podría generar retrasos, ampliaciones de plazo y mayores gastos.

Control en la zona

Como se conoce, el costo total de la obra asciende a S/ 877 291 568. A su culminación, el moderno penal tendrá capacidad para albergar a más de 3 mil internos.

De acuerdo con el Informe de Orientación de Oficio N.° 6372-2026-CG/GRIC-SOO, cuyo periodo de evaluación abarca desde el 6 al 8 de mayo del 2026, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos publicó la convocatoria del referido saldo de obra en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) el año pasado y, próximamente, se estaría otorgando la buena pro.

Como parte del proyecto se tiene previsto intervenir en el kilómetro 335.5 de la carretera Panamericana Sur y se advierte el riesgo de que la entidad no cuente con la autorización vigente de Provías Nacional, ya que posee una de 2017 que no está de acuerdo al expediente técnico del saldo de obra, ni a las exigencias establecidas en la modificación de la normativa de gestión vial del año 2019.

Del mismo modo, la entidad posee una acreditación de disponibilidad hídrica (volumen de agua subterránea en la zona) de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), vigente solo hasta el 25 de julio de 2026. Aún falta el permiso para la ejecución de obras hidráulicas (pozo tubular) y la licencia de uso de agua subterránea, que se tramitarían después de la firma de contrato. Asimismo, la entidad obtuvo una conformidad de la licencia del proyecto de electrificación del establecimiento penitenciario, cuya vigencia vence el 28 de octubre del presente año.

Vale indicar que, si los plazos del proceso de selección del contratista se cumplen sin contratiempos, la firma de contrato se concretaría en junio de 2026, fecha muy cercana al término de vigencia de las mencionadas licencias y permisos, situación que podría generar demoras en el inicio de los trabajos.

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