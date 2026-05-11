Una obra de saneamiento ejecutada en el asentamiento humano Los Espinos, en el distrito de San Juan Bautista (Ica), terminó bajo observación de la Contraloría General de la República luego de detectarse hundimientos y desniveles en la carpeta asfáltica y pisos adoquinados, apenas meses después de haber sido culminada y recepcionada por la entidad edil.

Fallas viales

El hallazgo forma parte del Informe de Visita de Control N.° 011-2026-OCI/0406-SVC, emitido por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Ica, donde se evaluó el estado situacional del proyecto denominado “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable rural y mejoramiento y ampliación del servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas” en el AA.HH. Los Espigos.

Según el documento, la obra fue ejecutada por el Consorcio Ejecutor San Juan tras la suscripción de un contrato por más de 773 mil soles, mientras que la supervisión estuvo a cargo del ingeniero civil Carlos Enrique Ramos Bravo. El proyecto tenía un plazo de ejecución de 90 días calendario y fue desarrollado entre octubre de 2025 y enero de 2026.

La Contraloría precisó que durante una primera visita de inspección realizada el 17 de abril de 2026 se detectaron hundimientos y desniveles en diversas zonas intervenidas. Posteriormente, en una segunda inspección efectuada el 29 de abril, se comprobó que la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista ejecutó nuevos trabajos de reposición; sin embargo, varias áreas continuaban presentando deformaciones visibles.

El informe advierte que las zonas afectadas muestran superficies irregulares, elevaciones y depresiones en vías de tránsito vehicular, además de desgaste prematuro de la carpeta asfáltica, incluso con material expuesto alrededor de cajas de agua y conexiones sanitarias.

Asimismo, el órgano de control alertó que estas deficiencias podrían ocasionar una disminución de la vida útil del proyecto y malestar en la población beneficiaria, debido a que la obra fue recepcionada oficialmente el pasado 6 de febrero de 2026 por el comité designado por la comuna distrital.

La Contraloría recomendó a la entidad adoptar acciones preventivas y correctivas inmediatas para evitar un mayor deterioro de la infraestructura y garantizar que el proyecto de saneamiento cumpla con las condiciones técnicas establecidas en el expediente de obra y en la normativa vigente.

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