La Contraloría General de la República emitió un informe de control concurrente que expone graves inconsistencias en la ejecución de la obra “Mejoramiento de los servicios del zoológico municipal de Ica”, ubicada en la urbanización Santa Rosa de Palmar de Cachiche.

Múltiples observaciones

El proyecto forma parte de una inversión integral que supera los S/ 11,4 millones en su primera etapa y más de S/ 12 millones en la segunda, contemplando infraestructura como hábitats para animales, módulos de servicios, áreas recreativas, instalaciones eléctricas, sanitarias y equipamiento. La obra fue adjudicada al Consorcio Géminis por más de S/ 9,2 millones, mientras que la supervisión quedó a cargo del Consorcio Luren.

La ejecución inició el 10 de junio de 2025 tras la entrega del terreno, con un plazo contractual de 225 días calendario. No obstante, la obra ha sido objeto de una ampliación de plazo de 75 días, fijando como nueva fecha de culminación el 5 de abril de 2026, lo que evidencia retrasos en su desarrollo.

Durante el proceso constructivo, se aprobaron al menos cuatro prestaciones adicionales de obra y una reducción contractual, debido a deficiencias en el expediente técnico, errores de diseño estructural, incompatibilidades con la topografía real del terreno y falta de previsión de materiales. Entre estas modificaciones destaca un adicional superior al millón de soles, equivalente al 11,41% del contrato original.

En cuanto al avance, la valorización N.º 9 correspondiente a febrero de 2026 reporta un progreso acumulado de 78,22%. Sin embargo, la Contraloría detectó que este porcentaje no reflejaría la realidad física de la obra, pues diversas partidas fueron declaradas como culminadas al 100% sin haber sido ejecutadas completamente.

Uno de los casos más relevantes corresponde a los trabajos de sardineles de concreto en áreas exteriores. Aunque la valorización los registra como concluidos, durante una inspección realizada el 24 de marzo de 2026 se verificó que aún se ejecutaban labores de encofrado y habilitación de acero, lo que contradice lo reportado en los documentos oficiales.

Asimismo, se detectaron irregularidades en la instalación de interruptores termomagnéticos en el hábitat de monos. Pese a que las valorizaciones consignan su ejecución total, la inspección física del 18 de marzo evidenció la ausencia de estos equipos, incumpliendo las especificaciones técnicas del expediente aprobado.

Otro hallazgo significativo se refiere al asentado de piedra en el bebedero del hábitat del gato andino, así como en la construcción de veredas en el hábitat del águila mora. En ambos casos, las partidas fueron valorizadas al 100%, pese a que durante las visitas de campo se comprobó que los trabajos aún se encontraban en proceso de ejecución.

La Contraloría concluye que estas inconsistencias reflejan fallas en la supervisión y control de la obra, al haberse otorgado conformidad a valorizaciones que no corresponden con el avance real. Esta situación genera el riesgo de pagos indebidos al contratista y una inadecuada utilización de los recursos del Estado.

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