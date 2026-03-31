La Contraloría General de la República alertó serias deficiencias en la contratación de personal por parte de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica, a solo 13 días de las Elecciones Generales 2026. Según el órgano de control, esta situación compromete la adecuada organización del proceso electoral previsto para el 12 de abril del 2026.

Falta de personal

De acuerdo con el Informe de Hito de Control N° 1561-2026-CG/GRIC-SCC, correspondiente al periodo del 9 al 13 de marzo, la ODPE Ica no ha logrado completar la contratación del personal requerido. Esta entidad tiene bajo su jurisdicción las provincias de Ica, Nasca y Palpa, donde se espera una amplia participación ciudadana. Sin embargo, la falta de recurso humano podría afectar la logística electoral.

El documento detalla que solo se han contratado 31 coordinadores de local de votación de los 150 necesarios, lo que representa un significativo déficit en puestos estratégicos. Para suplir esta carencia, se incorporó a 119 responsables de local de votación, aunque estos no cumplen exactamente las mismas funciones. Esta situación refleja una improvisación en la gestión del personal.

Asimismo, se evidenció una brecha en la contratación de coordinadores de mesa de sufragio, ya que solo se cuenta con 320 de los 513 requeridos. Esta carencia limita la operatividad en los centros de votación y podría generar retrasos o inconvenientes durante la jornada electoral. La Contraloría advirtió que estos cargos son fundamentales para el correcto desarrollo del proceso.

Otro aspecto crítico señalado en el informe es la falta de capacitación integral del personal. Debido a que no se ha completado la contratación, únicamente han recibido formación quienes ya se encuentran incorporados. Esto impide garantizar que todos los actores electorales estén debidamente preparados para cumplir sus funciones.

La capacitación incluye talleres presenciales, jornadas de entrenamiento, reuniones de reforzamiento y evaluaciones, etapas indispensables para asegurar un proceso ordenado y transparente. Sin embargo, al no contar con el total del personal, estas actividades no se han desarrollado en su totalidad. Esta falencia podría repercutir directamente en la calidad del servicio electoral.

Ante este escenario, la Contraloría exhortó a las autoridades correspondientes a adoptar medidas urgentes que permitan subsanar estas deficiencias. La pronta contratación y capacitación del personal pendiente será clave para evitar contratiempos el día de las elecciones. El organismo de control continuará supervisando el proceso para garantizar su normal desarrollo.

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