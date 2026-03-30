Un informe de la Contraloría General de la República puso al descubierto serias irregularidades en la designación de funcionarios de confianza en la Unidad Ejecutora 402 Salud Palpa-Nasca, en la región Ica, donde se habría permitido el acceso a cargos públicos sin el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos por la normativa vigente, afectando el principio de meritocracia en la administración pública.

Nombramientos ilegales

De acuerdo con el Informe de Acción de Oficio Posterior N.º 003-2026, los hechos se registraron entre el 14 de abril y el 15 de mayo de 2025, periodo en el cual se realizaron diversas designaciones sin que los funcionarios acreditaran los perfiles exigidos en documentos normativos como el Manual de Clasificador de Cargos del Ministerio de Salud (Minsa), el Manual de Organización y Funciones (MOF) y la Ley N.º 31419, que regula la idoneidad en el acceso a cargos de confianza.

El órgano de control institucional de la Dirección Regional de Salud Ica evidenció que, previo a estas designaciones, no se efectuó la verificación obligatoria del cumplimiento de requisitos ni se emitieron los informes técnicos sustentatorios, lo cual constituye una omisión grave dentro del procedimiento administrativo. Esta situación facilitó que personas sin la experiencia o formación requerida asumieran funciones estratégicas.

El informe también advierte que estas prácticas no fueron aisladas, sino que se extendieron a otras áreas sensibles como Administración y Recursos Humanos, lo que reflejaría un patrón reiterativo en la gestión de personal de confianza. Esta situación incrementa el riesgo de decisiones deficientes y posibles afectaciones en la prestación de servicios de salud a la población de Palpa y Nasca.

Asimismo, la Contraloría señala que el incumplimiento de los requisitos técnicos y legales no solo vulnera la normativa vigente, sino que debilita la transparencia institucional y la correcta administración de los recursos públicos, en un contexto donde el sistema de salud requiere altos estándares de eficiencia y profesionalismo.

Cabe precisar que esta intervención corresponde a un servicio de control posterior no programado dentro del Plan Anual de Control 2026, lo que evidencia que las irregularidades fueron detectadas a partir de alertas o indicios previos. Finalmente, el ente de control recomendó a las autoridades competentes adoptar medidas correctivas inmediatas y proceder con el deslinde de responsabilidades administrativas contra los funcionarios involucrados en estas designaciones irregulares.

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