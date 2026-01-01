Ocho servidores públicos del Gobierno Regional de Ica fueron felicitados tras lograr su ascenso mediante el cambio de grupo ocupacional bajo el régimen del D.L. N° 276, un paso que representa el reconocimiento a años de esfuerzo y dedicación.

Trayectoria administrativa

El gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado Herrera, presidió la ceremonia de felicitación, destacando que este logro no solo representa un avance profesional, sino también una mejora económica para los trabajadores que han demostrado constancia y compromiso en el ejercicio de sus funciones.

Los ocho beneficiados fueron reconocidos públicamente por sus méritos, recibiendo el respaldo de sus superiores y colegas. Este ascenso les permitirá asumir mayores responsabilidades y seguir contribuyendo al funcionamiento eficiente del Gobierno Regional de Ica.

