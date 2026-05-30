La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que las carreteras bloqueadas por las protestas de productores de arroz fueron liberadas y el acceso vehicular se restableció. La entidad indicó que los dirigentes agrarios decidieron suspender las medidas de fuerza tras la publicación de un decreto de urgencia orientado a atender la crisis que enfrenta el sector.

El anuncio fue realizado por el secretario de Gestión Social y Diálogo de la PCM, César Sierra durante una entrevista en Canal N, donde señaló que las restricciones en las vías nacionales quedaron sin efecto en las últimas horas. Las manifestaciones habían sido impulsadas por agricultores que exigían acciones frente a la reducción del precio del arroz, el incremento de los costos de producción y la acumulación de grandes volúmenes de producto sin comercializar.

El funcionario explicó que las movilizaciones alcanzaron distintos puntos del país. Entre las regiones afectadas se encontraba Tumbes, Piura, Lambayeque, San Martín, Ucayali y Huánuco.

“Como consecuencia de los reclamos que hubieron anteriormente, hemos tenido pues reacciones, como ustedes saben, tanto en Tumbes, Piura, Lambayeque, San Martín, Ucayali, Huánuco. Sin embargo, el día de hoy ya no tenemos ningún lugar de bloqueo y sin embargo también eso me lleva a información que en cuanto a la publicación del decreto de urgencia el día de anoche, ya ellos también han cumplido con evitar estos estos lugares”, comentó.

El representante de la PCM también precisó que los últimos puntos donde aún se mantenían restricciones fueron liberados por decisión de los propios dirigentes. Asimismo, agregó que esta medida se produjo después de que el Ejecutivo cumpliera con la publicación de la norma comprometida.

“Hace dos horas los últimos bloqueos que teníamos ya han sido disipados por propia decisión de los dirigentes, ante el compromiso que también nosotros adquirimos con la publicación del decreto de urgencia”, explicó.

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Autoridades del Gobierno informan que agricultores levantaron el paro y que las vías se encuentran desbloqueadas



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¿A qué acuerdos llegaron?

La PCM informó que la estrategia acordada con los productores contempla cuatro líneas de trabajo. La primera consiste en la adquisición directa de arroz por parte del Estado mediante el decreto de urgencia recientemente aprobado.

La finalidad de esta medida es reducir los excedentes acumulados y generar ingresos inmediatos para los pequeños agricultores. Con ello se busca aliviar parte de las dificultades económicas que enfrenta el sector.

El segundo compromiso está relacionado con la realización de talleres informativos sobre los mecanismos de apoyo disponibles a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Estas actividades abordarán temas vinculados al acceso a créditos, financiamiento, subvenciones y asistencia técnica.

Asimismo, el Ejecutivo prevé implementar espacios permanentes de diálogo con los representantes agrarios. La intención es canalizar las demandas del sector y dar seguimiento a los acuerdos alcanzados.

El cuarto eje comprende el fortalecimiento de las acciones de control frente al contrabando de arroz. Las autoridades consideran que este problema también debe ser abordado como parte de la agenda planteada por los productores.

PCM responde cuestionamientos sobre importaciones

Otro de los temas planteados durante las protestas estuvo relacionado con el ingreso de arroz procedente del exterior. Sobre este punto, Sierra aseguró que las importaciones tienen una participación limitada dentro del mercado nacional.

Según explicó, el volumen adquirido fuera del país representa menos del 7 % del consumo total de arroz. Además, recordó que el Perú mantiene compromisos comerciales asumidos mediante tratados internacionales vigentes.

El funcionario consideró que existe una percepción equivocada respecto al impacto de estas compras externas. En ese sentido, señaló que el principal problema radica en la forma en que algunos consumidores identifican el origen del producto.

“Lo que afecta es la percepción de que ese producto importado se comercializa como arroz peruano. Eso es lo que debemos desmitificar”.

Pese al levantamiento de las medidas de fuerza, diversos gremios agrarios han señalado que continuarán monitoreando las acciones anunciadas por el Gobierno. Los dirigentes consideran que los próximos días permitirán evaluar si los compromisos asumidos comienzan a ejecutarse.

Algunas organizaciones han descrito la suspensión de las protestas como una tregua temporal. Su posición dependerá de los avances que se registren en torno a las demandas presentadas durante las negociaciones.

En Piura, representantes del sector habían advertido previamente que otorgarían un plazo para verificar la aplicación de las medidas ofrecidas por las autoridades. Por ello, mantienen la expectativa sobre el cumplimiento efectivo de los acuerdos.