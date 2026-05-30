La actriz Jamie Lee Curtis confirmó el fallecimiento de su hermana mayor, Kelly Lee Curtis, a los 69 años de edad. La noticia fue compartida a través de sus redes sociales, donde le dedicó un mensaje de despedida acompañado por una fotografía familiar en blanco y negro.

Según informó la ganadora del Premio Oscar, su hermana murió este sábado 30 de mayo en California. Hasta el momento no se han difundido detalles sobre las causas de su fallecimiento.

La protagonista de la saga Halloween utilizó su cuenta de Instagram para informar sobre la muerte de Kelly. En su publicación destacó la cercanía que mantuvieron a lo largo de sus vidas y recordó el vínculo que construyeron desde la infancia.

“Un cálido aloha para mi hermana mayor, Kelly Lee Curtis. Falleció esta mañana. En su hogar. En la naturaleza. En paz”, escribió.

La intérprete también se refirió a la relación que ambas mantuvieron durante décadas. En ese contexto, describió a Kelly como una de las personas más importantes de su vida.

Actriz compartió fotografias familiares

En el mismo mensaje, Jamie Lee Curtis recordó varias de las actividades que disfrutaba realizar su hermana. Asimismo, destacó que Kelly sentía interés por distintas aficiones y que mantenía un fuerte apego a su familia y a sus raíces culturales.

“Jugaba muy bien a las cartas, coleccionaba tortugas y amaba a su familia, la naturaleza, la música, las compras de segunda mano, los viajes, Facebook y Pokémon Go. Estaba orgullosa de sus raíces danesas y de su ascendencia judía húngara, y era una patriota estadounidense comprometida”, recordó.

Entre los recuerdos familiares también resaltó una tradición que Kelly mantenía cada año durante las celebraciones navideñas. Según relató, sus seres queridos la conocían como “Tía Cookie” por las galletas de almendra que acostumbraba preparar para la familia.

En la parte final de su publicación, Jamie Lee Curtis incluyó una frase vinculada a la herencia cultural de su hermana. La expresión formaba parte de una bendición húngara que Kelly utilizaba con frecuencia en sus mensajes y despedidas.

“Isten Veled, Dios está contigo. Isten Veled para mi hermana del sol y la luna, mi Tai. Nos volveremos a encontrar en el camino”, expresó.

Proyectos que marcaron la carrera de Kelly Lee Curtis

Kelly Lee Curtis nació en Santa Mónica, California, y fue la hija mayor de los reconocidos actores Tony Curtis y Janet Leigh. Además formó parte de una familia ampliamente vinculada a la industria cinematográfica estadounidense desde mediados del siglo XX.

Su primer acercamiento al cine ocurrió en 1958, cuando participó en la película The Vikings, producción protagonizada por sus propios padres. Años después volvió a compartir créditos con Jamie Lee Curtis en la comedia Trading Places, estrenada en 1983.

Durante las décadas de 1980 y 1990 desarrolló una carrera en televisión mediante apariciones en distintas series. Entre los títulos en los que participó figuran The Equalizer, Hunter, Silk Stalkings, Star Trek: Deep Space Nine y The Sentinel, donde tuvo un papel recurrente durante la primera temporada.

Además de desempeñarse como actriz, también colaboró en varios proyectos cinematográficos de su hermana. En esas producciones asumió funciones de apoyo y asistencia detrás de cámaras.

Kelly Lee Curtis estaba casada con Scott Morfee, a quien deja tras su fallecimiento. Su partida fue dada a conocer por su familia, que la recordó a través de mensajes y homenajes públicos.