El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, habría realizó actividades de campaña electoral a bordo de vehículos registrados a nombre de personas con antecedentes judiciales y vinculaciones a procesos por delitos graves.

Así lo reveló un informe de la Unidad de Investigación de El Comercio, el cual da cuenta que durante una reciente visita a la región Huánuco, Sánchez y sus candidatos a las vicepresidencias se movilizaron en una camioneta inscrita a nombre de Miller Kelvin Claudio Marte l. De acuerdo con la investigación, este fue intervenido en 2010 cuando transportaba aproximadamente 14 kilogramos de pasta básica de cocaína.

El reportaje también señala que, durante una actividad proselitista en Piura el pasado 25 de enero, el candidato habría utilizado otra camioneta registrada a nombre de una empresa inmobiliaria cuyo propietario, José Feria Madrid , fue investigado por el Ministerio Público como presunto cabecilla de una organización dedicada al tráfico de terrenos.

Asimismo, la investigación indica que Feria Madrid fue candidato al Senado por Juntos por el Perú y cuenta con una sentencia firme por delito doloso. Hasta el momento, Roberto Sánchez y su agrupación política no han emitido un pronunciamiento oficial al respecto.

Propietario de camioneta

En declaraciones a Canal N, Fiorella Cubas, periodista de investigación de El Comercio, dijo que el reportaje sobre los vehículos utilizados por el candidato presidencial Roberto Sánchez se inició a partir de fotografías difundidas en las propias redes sociales del postulante.

Tras identificar la placa de una camioneta empleada durante una actividad de campaña en Huánuco, el equipo periodístico verificó que estaba registrada a nombre de una persona intervenida en 2010 cuando transportaba 14 kilos de pasta básica de cocaína. Según Cubas, el propietario confirmó haber facilitado el vehículo para el traslado de la plancha presidencial a pedido de un familiar.