La Contraloría General de la República dispuso la conclusión de la encargatura de David Eduardo Quiroga Paiva como Gerente Regional de Control de Ica, mediante la Resolución de Contraloría emitida el 9 de enero de 2026.

Contraloría reestructura

Quiroga Paiva había sido encargado en el cargo de confianza mediante Resolución de Contraloría N.° 236-2024-CG, del 9 de mayo de 2024, asumiendo la conducción de la Gerencia Regional de Control de Ica, órgano encargado de supervisar y fiscalizar el uso de los recursos públicos en la región.

Durante su gestión, la Contraloría Regional de Ica desarrolló y expuso diversos informes de control considerados de relevancia, vinculados a la ejecución del gasto público, presuntas irregularidades administrativas y posibles perjuicios económicos en entidades del ámbito regional y local. Estos informes formaron parte de los servicios de control posterior y simultáneo que la institución viene ejecutando a nivel nacional.

La medida se enmarca en los ajustes internos que viene realizando la Contraloría General de la República en cargos de confianza, con la finalidad de asegurar la continuidad de la labor de control gubernamental en la región Ica. Asimismo, busca fortalecer los mecanismos de supervisión y fiscalización del uso de los recursos públicos, en concordancia con los lineamientos institucionales vigentes.

Hasta el momento, la Contraloría no ha informado quién asumirá la Gerencia Regional de Control de Ica tras la salida de Quiroga Paiva, por lo que se espera un pronunciamiento oficial en los próximos días que permita garantizar la continuidad de las labores de control y fiscalización en la región.

