El presidente de la República, José Jerí, llegó ayer 8 de enero a la región Ica en el marco de una visita oficial que recorrió las provincias de Pisco e Ica.

La jornada, cargada de actos protocolares, recorridos y supervisiones, coincidió con la implementación del lema institucional para el 2026, “¡El Perú a toda máquina!”, que según la Resolución Ministerial Nº 366-2025-PCM debe aparecer en toda publicidad estatal para reflejar dinamismo, acción constante y firmeza frente a los desafíos del país, como la delincuencia. Sin embargo, las actividades presidenciales en la región dejaron más dudas que certezas sobre si el lema se traduce en resultados concretos.

Visita presidencial

La mañana comenzó en Pisco, donde Jeri participó en una ceremonia de izamiento de bandera junto a autoridades locales. Posteriormente, visitó la central de monitoreo y videovigilancia del distrito Túpac Amaru Inca, un espacio que, según las autoridades, permite supervisar el cumplimiento de normas y reforzar la seguridad ciudadana. Más tarde se trasladó al terminal portuario General San Martín, donde constató las operaciones de embarque y desembarque de productos.

Si bien estas actividades permitieron mostrar presencia presidencial en sectores clave de la provincia, los analistas locales señalan que la visita se centró más en la fotografía. No hubo, por ejemplo, compromisos concretos sobre infraestructura, inversión o desarrollo productivo, pese a que la región enfrenta demandas históricas en materia portuaria, agroindustrial y turística.

Por la tarde, Jerí se trasladó a la provincia de Ica, acompañado por el alcalde provincial Ing. Carlos Reyes. La primera parada fue en el Cite Agroindustrial, donde el presidente participó de una vendimia simbólica, cortando uvas de los viñedos locales. Posteriormente, recorrió la central de operaciones C5, una visita que, según la agenda oficial, buscaba reforzar el control y la supervisión de la seguridad ciudadana en la provincia. Luego a la Región Policial Ica, donde entregó equipamiento armado a los agentes policiales. Durante el recorrido, el alcalde Reyes obsequió productos tradicionales del valle en señal de bienvenida.

Asimismo, el presidente José Jerí anunció que las provincia de Pisco será declarada en estado de emergencia, luego de su visita al Centro de Control y Comando (C5) en Ica. Durante su intervención, el mandatario indicó que próximamente se presentarán informes sobre los avances en la implementación del estado de emergencia. El gobierno continúa supervisando las acciones de seguridad.

Maestros auto convocados

En paralelo, docentes de la región Ica se concentraron para exigir al presidente de la República, José Jerí, que se cumpla la Ley N º 32390, que autoriza el nombramiento excepcional de maestros de educación básica que aprobaron los concursos del Ministerio de Educación.

Los maestros, auto convocados por mérito, reclaman que, a pesar de haber aprobado los exámenes y concursos correspondientes, continúan trabajando como contratados en plazas orgánicas, sin recibir su nombramiento oficial.

“Somo cerca de mil maestros en toda la región Ica, que venimos luchando desde el 2022. Hemos aprobado las evaluaciones del Ministerio de Educación y logramos que se apruebe nuestra ley, la 32390, que nos autoriza a ingresar a la carrera pública magisterial. Solo pedimos que se ejecute”, señaló Ciro Gómez Chávez, coordinador regional de los maestros en Ica.

Según Gómez Chávez, hace un mes los docentes también protestaron frente al Congreso en Lima, pero no fueron escuchados. “El Ministerio de Educación observó nuestra ley y la envió al Tribunal Constitucional. En ese momento, el presidente del Congreso era José Jerí, quien nos recibió y se comprometió a defender nuestra ley. Hoy, como presidente de la República, sentimos que no se le da importancia a nuestro reclamo”, agregó.

