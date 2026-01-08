Hoy 8 de enero, el presidente de la República, José Jerí, visitará la región Ica, en el marco de una agenda oficial que busca revisar proyectos estratégicos y coordinar acciones conjuntas con el Gobierno Regional.

Múltiples pedidos

Previo a su arribo, el gerente regional del Gore Ica, Abel Osorio Argomedo, lideró una mesa de trabajo con representantes de diversos sectores del Ejecutivo para definir la logística de la visita y establecer las prioridades que serán presentadas durante el encuentro. Según fuentes de la administración regional, el objetivo principal es avanzar en acuerdos que fortalezcan el desarrollo económico, la infraestructura y el bienestar social en las provincias de Ica.

Durante la reunión, Osorio destacó los avances ya alcanzados por la gestión regional y remarcó la necesidad de mantener coordinación constante con el gobierno central para lograr resultados concretos. La autoridad señaló que la agenda que se presentará incluye proyectos en sectores clave como transporte, educación, salud y desarrollo productivo.

La visita del mandatario genera expectativa entre autoridades locales y la ciudadanía, quienes esperan que se concreten compromisos que impulsen el crecimiento regional. La programación oficial aún no detalla los anuncios que se realizarán durante la jornada, aunque se prevé que el presidente recorra distintas provincias y se reúna con líderes locales para evaluar la ejecución de obras y programas prioritarios.

