La región Ica se ubicó entre los gobiernos regionales con mejor desempeño en ejecución presupuestal durante el 2025, reflejando un importante avance en la inversión destinada a obras públicas y proyectos de desarrollo.

Según información oficial del portal de Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Gobierno Regional de Ica alcanzó una ejecución del 93 % de su Presupuesto Institucional Modificado (PIM) en actividades y proyectos.

Obras públicas

Al 27 de diciembre, el gasto ejecutado del Gobierno Regional de Ica, ascendió a 2,103 millones 149 mil 310 soles, de un presupuesto total de 2,262 millones 381 mil 779 soles, cifra que coloca a la región en el grupo de gobiernos regionales con mayor nivel de ejecución presupuestal a nivel nacional. En este mismo grupo se encuentran regiones como Amazonas, Áncash, Ayacucho, Junín, Piura y San Martín, que registran avances que oscilan entre el 93% y 97%.

El desempeño de Ica también destacó en el rubro de inversión pública. En la ejecución del presupuesto destinado a proyectos de inversión, la región alcanzó un avance del 84,2 %, uno de los más altos del país. En términos financieros, se logró invertir 359 millones 430 mil 156 soles en obras públicas. Este resultado posiciona nuevamente a Ica entre los gobiernos regionales con mayor capacidad de ejecución en proyectos de infraestructura.

Las inversiones realizadas durante el año estuvieron orientadas a sectores estratégicos como salud, educación, agricultura, seguridad ciudadana y otros servicios básicos, con impacto directo en la mejora de las condiciones de vida de miles de ciudadanos en las cinco provincias de la región.

En paralelo, Ica lideró el Ranking 2025 de proyectos adjudicados mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, según informó ProInversión. La entidad destacó que la articulación técnica y la planificación conjunta con el Gobierno Regional de Ica permitieron concretar la adjudicación de importantes obras de infraestructura, fortaleciendo la inversión privada en proyectos públicos.

Entre las obras más relevantes se encuentra el primer tramo de la doble vía Huacachina, cuya inversión supera los 40 millones de soles, el moderno complejo deportivo San Isidro por 72 millones de soles, la construcción del complejo deportivo Santa María, que demanda una inversión de 31 millones de soles, el centro de monitoreo de seguridad más moderno del país por más de 86 millones de soles, entre otros.

