En el último Boletín de Eficacia del Gasto, elaborado por ComexPerú, Ica se ubicó en el quinto lugar del ranking de inversión pública a nivel de gobiernos regionales entre enero y julio, con un monto ejecutado de S/ 164 millones, equivalente al 59% del presupuesto anual asignado a dicho Gobierno Regional para ese fin (S/ 277 millones).

Avance en obras

El top 5 de gobiernos regionales con la mayor ejecución de su partida anual destinada a proyectos de inversión pública lo completan Arequipa, con un 65.5%; Junín, con un 64.2%; Moquegua, con 59.8%; y Lima Metropolitana, también con un 59%.

En los últimos años, en el periodo de análisis (enero-julio), la inversión pública a nivel de GOREs ha crecido en 14 puntos porcentuales, al pasar de 33.1% en 2021 a 47.2% en 2025. En lo que va del año, los gobiernos regionales del Perú ejecutaron S/ 7,113 millones en inversión pública.

En contraste, los municipios de Ica presentan cifras no tan alentadoras, ubicándose en los últimos lugares del ranking de inversión pública a nivel de gobiernos locales, con un monto ejecutado de S/ 361 millones, equivalente al 30% del presupuesto anual destinado a esas instituciones en la región (S/ 1,203 millones).

En promedio, las municipalidades de Lima, Callao y Tacna lideraron la ejecución de la inversión pública entre enero y julio, con avances del 55.6%, 49.7% y 47.3%, respectivamente. En contraste, Madre de Dios (18.3%), Pasco (20.7%) y Junín (27.3%) se ubicaron en los últimos lugares.

En los últimos años, la inversión pública a nivel de gobiernos locales ha crecido 9 puntos porcentuales, al pasar de 28.8% en 2021 a 37.5% en 2025. En el periodo de análisis (enero-julio), los gobiernos locales del Perú ejecutaron S/ 10,098 millones en inversión pública.

Por sectores, en Ica –teniendo en cuenta todos los niveles de gobierno–, el rubro orden público y seguridad lideró la ejecución de la inversión pública, con un avance del 83.4%; seguido por comunicaciones, con 76.1%; minería, con 70.7%; ambiente, con 62%; y agropecuario, con 59%.

